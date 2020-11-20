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ABD Fed'den fonun iadesini istendi

20.11.2020 - 09:46
ABD Fed'den fonun iadesini istendi | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD Merkez Bankasından (Fed) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun iade edilmesini istedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarına ilişkin Fed Başkanı Jerome Powell'a bir mektup gönderdi.

Fed'in acil kredi programlarından 4'ü için 90 günlük uzatma talep eden Mnuchin, 5 programın ise daha önce belirlenen şekilde 31 Aralık'ta sona ermesini istedi.

Mnuchin, mektupta, "Fed'in kullanılmayan fonları hazineye iade etmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

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Söz konusu fonların iadesiyle Kongre'nin 455 milyar doları tahsis edebileceğini belirten Mnuchin, kredi programlarının yeniden gerekmesi halinde Fed'in Hazine Bakanlığından talepte bulunabileceğini kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada ise "Fed, Kovid-19 salgını sırasında kurulan tüm acil durum tesislerinin, hala gergin ve kırılgan ekonomimiz için bir destek olarak hizmet etmeye devam etmesini tercih ederdi." değerlendirmesinde bulunuldu.


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