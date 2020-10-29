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ABD ekonomisinde rekor büyüme

29.10.2020 - 16:00 | Son Güncelleme :
ABD ekonomisinde rekor büyüme | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi, bu yılın üçünce çeyreğinde yüzde 33,1 ile rekor seviyede büyüme gösterdi.

 

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 33,1 arttı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte rekor hızda büyüme kaydeden ABD ekonomisine ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 31 büyümesi yönündeydi.

KOVİD-19 NEDENİYLE İKİNCİ ÇEYREKTE TARİHİ DARALMA YAŞAMIŞTI

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,4'lük rekor seviyede küçülme yaşamıştı.

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Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesi ve işletmelerin yeniden açılması üçüncü çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat ve sabit yatırımlardaki artışın, federal hükümet harcamaları ile yerel hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 3,7 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 3,5'lik artış kaydetti. Beklentiler bu verinin yüzde 4 artması yönündeydi.

PİYASALAR VERİLERİ FİYATLIYOR

Büyüme verisi öncesi 1,17 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, açıklamanın ardından bu seyrini korudu. Dolar/TL ise 8,3124'den 8,3133'e tırmandı.

Diğer taraftan, 1,873 dolardan işlem gören altının onsu 1,863 dolara gerilerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 0,771’den 0,776’ya çıktı.


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