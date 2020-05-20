‹ Önceki Haber New York borsası açılışta karışık seyretti New York borsası açılışta karışık seyretti Sonraki Haber › ABD'li dev perakende zinciri satışlarını artırdı ABD'li dev perakende zinciri satışlarını artırdı

ABD ekonomisi yüzde 37.7 daralabilir

20.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme :
ABD ekonomisi yüzde 37.7 daralabilir | Ekonomi Haberleri

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,7 daralacağını öngördü.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO) raporuna göre, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan sosyal mesafe önlemleri ekonomik faaliyeti büyük ölçüde aksatarak iş kayıplarına neden oldu.

Bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ekonomik tahminlerde güncellemeye gidilen rapora göre, ülke ekonomisinin 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 37,7 küçüleceği, üçüncü ve dördüncü çeyrekte ise sırasıyla yüzde 21,5 ve yüzde 10,4 büyüyeceği tahmin edildi.

ABD ekonomisinin 2020 yılı genelinde yüzde 5,6 daralması beklenirken, ekonominin 2021'de ise yüzde 4,2'lik büyüme gösterceği öngörüldü.

Ülkedeki işsizliğe ilişkin beklentilerin de yer aldığı raporda, işsizlik oranının bu yıl yüzde 11,5 ve gelecek yıl yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

ABD'nin federal bütçe açığının ise Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen ekonomik teşvik paketleriyle bu yıl 2,1 trilyon dolara, gelecek yıl ise 600 milyar dolara kadar artacağı öngörüldü.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.660 Değişim: 0,66% Hacim : 11.161 Mio.TL Son veri saati : 17:06
Düşük 101.968 20.05.2020 Yüksek 102.998
Açılış: 102.492
6,7932 Değişim: 0,32%
Düşük 6,7676 20.05.2020 Yüksek 6,8060
Açılış: 6,7715
7,4656 Değişim: 0,84%
Düşük 7,3878 20.05.2020 Yüksek 7,4665
Açılış: 7,4036
382,15 Değişim: 0,59%
Düşük 379,76 20.05.2020 Yüksek 383,10
Açılış: 379,92
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.