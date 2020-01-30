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ABD büyüme hedefini yine tutturamayabilir

30.01.2020 - 12:09 | Son Güncelleme :
ABD büyüme hedefini yine tutturamayabilir | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte ılımlı büyürken, Trump'ın yüzde 3'lük 2019 büyüme hedefi muhtemelen tutmayacak.

ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte ılımlı büyümesini sürdürürken, Trump yönetiminin çok istediği ancak ABD-Çin ticaret gerilimi ve zayıf ticari yatırımlar nedeniyle erişilmesi zor olan yıllık yüzde 3 büyüme hedefi yine tutturulamayacak gözüküyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın çizdiği GSYH resminin, Fed'in 2019 yılında gerçekleştirdiği üç faiz indiriminin 11. yılına girilen tarihin en uzun süreli büyümesine destek olduğu ve gerilemenin önüne geçtiğini ortaya koyması bekleniyor.

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Donald Trump tarafından ekonomik büyümeyi kalıcı olarak yüzde 3'ün üzerine çıkaracağı açıklanan 2018 yılındaki vergi indirimleri ve diğer destekleyici önlemlerin etkisinin yavaş yavaş ortadan kaybolmasıyla ekonomik büyüme de yavaşlamaya başladı.

Şu anki tabloda yüzde 3 hedefinin tutturulması zor gözüküyor.


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