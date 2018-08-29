ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 büyüme kaydetti. Piyasaların öncü büyüme verisine ilişkin beklentisi yüzde 4 seviyesindeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın nisan-haziran dönemine ait ikinci öncü GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 büyüme gösterdi. Piyasaların öncü büyüme verisine ilişkin beklentisi ise yüzde 4 seviyesindeydi. Geçen ay yayımlanan ilk öncü veriler, GSYH'nin ikinci çeyrekte yüzde 4,1 genişlediğini göstermişti.

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Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları yüzde 3,8 artarken, yüzde 3,9'luk piyasa beklentisinin altında kaldı. İkinci çeyrekte yüzde 2 artan çekirdek PCE endeksi de piyasa beklentileri dahilinde geldi.

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