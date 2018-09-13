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"ABD ekonomisi 2 yıl içinde gerileyecek"

13.09.2018 - 10:05
"ABD ekonomisi 2 yıl içinde gerileyecek"

Bridgewater Associates kurucusu Dalio, "İki yıl sonrası hakkında endişeleniyorum. Borç krizinden çok, dolar krizi olacak. Daha çok siyasi ve sosyal bir kriz olacağını düşünüyorum" dedi.

Dünyanın en büyük yatırım yönetimi firmalarından Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, Amerikan ekonomisinin 2 yıl içinde gerilemesini öngördüğünü belirtti. Dalio, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ABD ekonomisinin 2 yıl içinde gerilemesini tahmin ettiğini söyleyerek ABD dolarında önemli derecede zayıflama görüleceğini ifade etti.

"2 yıl sonrası hakkında endişeleniyorum." yorumunu yapan Dalio, öngördüğü gerilemeyle ilgili olarak, "Borç krizinden çok, dolar krizi olacak. Daha çok siyasi ve sosyal bir kriz olacağını düşünüyorum." dedi.

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Dalio, ABD'nin borçlanmasının artması nedeniyle yükselecek açığın, Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha çok artırma yerine para basmasına neden olacağına dikkati çekerek ABD dolarının değerinin yüzde 30 düşebileceğini kaydetti.

Ekonomik gerilemeden çıkmak için para politikasının etkisinin sınırlı olacağını savunan Dalio, şu anda ABD'nin, regülasyonlarının acil finansal durumlar karşısında yetkililere yeteri kadar özgürlük sağlamadığını söyledi.

Dalio, "ABD Başkanına, Fed Başkanına ve Senato ile Temsilciler Meclisi liderlerinin beklenmeyen durumlarda gerekli adımları atabilmeleri için acil ekonomik güç kanunu oluşturulmalı." diyerek sözlerini tamamladı. 


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