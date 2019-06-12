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ABD’den Alman medyasına yatırım

12.06.2019 - 14:46
ABD’den Alman medyasına yatırım | Ekonomi Haberleri

ABD merkezli yatırım fonu KKR, Bild gazetesinin de ait olduğu Axel Springer’in azınlık hisselerini almak için hisse başına 63 Euro önerdi.

ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG’nin azınlık hisselerini satın almak için hisse başına 63 Euro önerdiği bildirildi.

Axel Springer’den yapılan açıklamada, söz konusu teklifin şirketin 29 Mayıs’ta hisse kapanış fiyatının (45,10 Euro) yaklaşık yüzde 40’ının üzerinde kaldığı belirtildi. Açıklamada, teklifin Axel Springer’in değerini toplamda 6,8 milyar Euro'ya taşıdığı hatırlatılarak, azınlık hissesi satın alma anlaşmasının yüzde 42,6 ile Alman şirketin büyük hissedarı olan Friede Springer ve Springer Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner tarafından desteklendiğine vurgu yapıldı.

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Büyük hissedarlar ise hisselerini ellerinde tutmaya devam edecek. Söz konusu teklifin, Axel Springer hisselerinin en az yüzde 20’sine denk gelmesine ve yabancı yatırım ve birleşme gibi gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu belirtilirken, hisse satışının Axel Springer'in piyasa baskısına maruz kalmaksızın alanına yatırım yapmasını sağlayacağının altı çizildi.

Almanya’nın Bild" ve Die Welt gazetelerinin sahibi Axel Springer, son zamanlarda gayrimenkul ve iş ilanları hizmeti sağlayan dijital ağırlıklı bir medya devine dönüşmüştü. Şirket geçen yıl gelirini yüzde 4,1 artırarak 3,2 milyar Euro'ya yükselirken, şirketin karı da yüzde 4,8 yükselerek 528 milyon Euro olarak kayıtlara geçmişti. 


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