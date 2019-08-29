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ABD’de petrol sondaj kule sayısı 16 adet azaldı

29.08.2019 - 08:40
ABD’de petrol sondaj kule sayısı 16 adet azaldı | Ekonomi Haberleri

ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 23 Ağustos itibarıyla son bir haftada 16 adet azalarak 754 adete geriledi.

 

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD’de faaliyetini sürdüren doğalgaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşüşle 162 adete ve toplam petrol ve doğalgaz sondaj kulesi 19 adet düşüşle 916 adete geriledi. Toplam sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 128 adet azalan ABD’de, toplam sondaj kulelerinin 887 adedi karada, 1 adedi iç sularda ve 28 adedi de açık sularda yer aldı.

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Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 26’ya çıkarken, Kanada’da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 139 adete geriledi ve Kuzey Amerika’nın tamamında sondaj kule sayısı 22 adet düşüşle 1,055 düzeyine geriledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ABD petrol stoklarında, 23 Ağustos ile biten haftada 11.1 milyon varil, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi de (EIA), ticari petrol stoklarının aynı dönemde 10 milyon varil düştüğünü açıkladı.


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