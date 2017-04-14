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ABD`de enflasyon bir yıl sonra ilk kez geriledi

14.04.2017 - 16:12

ABD`de enflasyon mart ayında aylık yüzde 0.3 düştü, yıllık yüzde 2.4 arttı.

ABD'de tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.3 düşerek 13 aydır ilk defa gerileme gösterirken, düşen akaryakıt ve mobil telefon hizmetleri fiyatları, kiralarda ve gıdada yaşanan fiyat yükselişine baskın geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında Şubat 2016'dan bu yana ilk defa gerileme yaşadı.

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Aylık TÜFE'deki bu düşüş yıllık enflasyonu da Şubat'ta yüzde 2.7'den Mart'ta yüzde 2.4'e düşürdü. Reuters tarafından görüşü alınan ekonomistler, enflasyonun aylık bazda yatay kalmasını ve yıllık bazda da yüzde 2.6 olarak gerçekleşmesini bekliyorlardı.

Gıda ve enerji maliyetlerinin olmadığı çekirdek TÜFE ise geçtiğimiz ay yüzde 0.1 düşerek Ocak 2010'dan bu yana ilk düşüşü yaşadı. Endeksin yıllık artışı ise yüzde 2 olarak gerçekleşti.


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