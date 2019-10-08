ABD Çin'in yapay zeka şirketlerini kara listeye aldı | Ekonomi Haberleri

ABD Hükümeti, Çin'in en büyük yapay zeka (AI) startup'larını kara listeye aldı.

ABD, Çin'in yapay zeka şirketlerini de kara listeye dahil etti. ABD, bu hamlesi ile Çin'in Müslüman azınlıklara karşı uygulamalarını cezalandırırken, bu hafta Washington'da yapılacak olan üst düzey ticaret görüşmeleri öncesi tansiyonu yükseltti.

ABD'nin kara liste yaptırımının hedefinde 20 Çinli kamu güvenliği bürosu ve aralarında Hikvision, SenseTime Group ve Megvii Technology'nin de olduğu 8 video güvenlik şirketi bulunuyor.

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Kara listeye alınan şirketler ABD Hükümeti'nin onayı olmadan Amerikan şirketlerinden parça satın alamayacak. Bu yaptırım, ABD'nin Çinli Huawei Technologies firmasına uyguladığı yaptırım ile benzerlik taşıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, "Çin'in Uygur Türklerine, Kazaklara ve diğer Müslüman azınlıklara karşı uyguladığı baskı, keyfi tutuklama ve yüksek teknolojili izleme pratiklerine bağlı insan hakları ihlallerine karışmış tüm teşekküller kara listeye dahil edilmiştir" açıklamasını yaptı.

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