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'ABD-Çin ticaret savaşı' başladı

06.07.2018 - 08:20
'ABD-Çin ticaret savaşı' başladı

ABD Başkanı Trump'ın Çin'e "teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin 34 milyar dolarlık ilk bölümü, Washington yerel saatiyle 00.01'de resmen hayata geçti.

 

Küresel piyasaları endişelendiren "ABD-Çin ticaret savaşı" karşılıklı adımlarla adeta kartopu gibi büyümeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle Çin menşeli teknoloji ürünlerine uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin ilk bölümü, daha önce açıklandığı gibi Washington yerel saatiyle 00.01'de resmen hayata geçti.

Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan yüzde 25'lik ek gümrük vergisi, nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürünü kapsıyor.

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Beyaz Saray, 16 milyar dolar değerindeki 300'e yakın ürünü içeren ikinci bölümün ise bu ayın üçüncü haftasında yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı.

"ÇİN KARŞILIK VERMEYE MECBUR KALACAKTIR"

Pekin yönetiminin, Washington'ın yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerine eş değer misilleme tarifeleri bugün uygulamaya başlaması bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, dün yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin 34 milyar dolar tutarındaki Çin teknoloji ürününe yönelik gümrük vergisi uygulamasına hazırlanmasına ilişkin, "Çin asla ilk ateş eden taraf olmayacak ancak ABD vergi tedbirleri aldığı takdirde, Çin de kendi ülkesinin ve halkının temel çıkarlarını korumak için buna karşılık vermeye mecbur kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

ÇİN'İN MİSİLLEMESİNE 200 MİLYAR DOLARLIK YENİ HAMLE

ABD Başkanı Trump ise Çin'in tarifelerine misillemeyle karşılık vermesi halinde ülkeye 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin talimatını vermişti.

Ticaret uzmanları, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülkenin birbirlerine yönelik gümrük vergilerini "kısasa kısas" yöntemiyle artırmaya devam etmesinin telafisi zor sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise dün yayımladığı raporda, ABD'nin başlattığı ticaret savaşının giderek büyümesi halinde küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon doları bulabileceği uyarısında bulundu. 

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

Bu açıklamanın ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Çin'in 200 milyar dolarlık gümrük vergilerini de misillemesi durumunda 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük vergisi getireceğini belirten Trump'ın ticaret savaşını nereye kadar sürdüreceği merakla bekleniyor.


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