"ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanması ertelenebilir"

ABD Başkanı Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, "ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanması aralık ayına ertelenebilir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında geçici ticaret anlaşması imzalamak için yapılacak toplantının, anlaşma koşulları ve anlaşmanın nerede imzalanacağıyla ilgili görüşmelerin devam etmesi sebebiyle, Aralık ayına ertelenebileceğini belirtti.

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