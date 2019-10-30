"ABD-Çin ticaret anlaşması Şili'ye yetişmeyebilir"

ABD'li bir yetkili, ABD-Çin ticaret anlaşmasının Şili'de yapılacak toplantıya yetişmeyebileceğini söyledi.

ABD'li bir yetkili, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığını gidermek amacıyla hazırlanan ara metnin beklenenin aksine önümüzdeki ay Şili'de yapılacak toplantıda imzaya hazır olmayabileceğini söyledi.

ABD ve Çin arasında müzakere edilen ticaret anlaşmasının Şili de 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde imzalanması bekleniyordu. İki ülkenin temsilcileri anlaşma metni üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

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ABD yönetiminden bir yetkili, "Anlaşmanın Şili'de imzalanmaması (metnin) dağıldığı anlamına gelmiyor. Sadece henüz imzaya hazır değil... Hedefimiz Şili'ye yetiştirmek ancak bazen metinler yetişmeyebiliyor. Ancak ilerleme kaydediyoruz ve anlaşmanın Şili'de imzalanacağını düşünüyoruz" dedi.

Trump, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve diğer üst düzey ABD'li yetkililer 16 aydır süregelen ticaret savaşına son vermek üzere yapılan müzakerelerin iyi gittiğini ve anlaşmanın Şili'ye yetişmemesinin çok büyük bir sorun olmayacağını söylemişlerdi.

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