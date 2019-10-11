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ABD-Çin görüşmelerinde sınırlı anlaşma umudu

11.10.2019 - 13:34
ABD-Çin görüşmelerinde sınırlı anlaşma umudu | Ekonomi Haberleri

ABD ve Çin heyetleri iki ay aranın ardından tekrar başladıkları ticaret müzakerelerinin ilk gününü tamamlarken, iş dünyası temsilcileri 15 aydır süregelen ticaret savaşına bir çözüm bulunacağına ve haftaya devreye girecek ek gümrük vergilerinin erteleneceğine yönelik iyimser ifadeler kullandılar.

ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ve üst düzey Çinli yetkililer ile bir araya geldi. Görüşmeler yedi saat sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin ile çok ama çok iyi bir görüşme geçirdik" dedi. Trump'ın Liu ile Cuma günü Beyaz Saray'da bir araya gelmek istediğini yineledi.

Yatırımcılar Trump-Liu görüşmesini müzakerelerde mesafe alınacağının ipucu olarak görüyorlar.

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Bir Beyaz Saray yetkilisi görüşmelerin iyi geçtiğini, "muhtemelen beklenenden daha iyi" geçtiğini söyledi. Görüşmelerden sonra yüzünün güldüğü görülen Liu gazetecilerin sorularını yanıtlamadan el sallayarak makam aracına bindi.

Tarafların bugün müzakerelerin ikinci ve son günü için bir araya gelmeleri bekleniyor.

İki tarafın da görüşlerine vakıf bir ABD Ticaret Odası yetkilisi Myron Brilliant, birbirlerini kışkırtıcı adımlar atmalarına rağmen bazı temel konularda ön mutabakata varabileceğini belirtti.

ABD Ticaret Odası'nın uluslararası ilişkiler biriminin başında olan Brilliant, müzakerelerde pazar erişimi ve mutabakata daha yakın duran fikri mülkiyet hakları gibi konularda mesafe kat ederek "daha kapsamlı anlaşmaya giden bir yol" arandığını ifade etti.

Brilliant "Döviz kuru konusunda bu hafta bile bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğuna inanıyorum. Bu da ABD yönetiminin 15 Ekim'de gelmesi planlanan gümrük vergisi artırımı kararını ertelemesini sağlayabilir" dedi.


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