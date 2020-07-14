ABD-Çin gerilimi tırmanıyor | Ekonomi Haberleri

ABD'nin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarını reddetmesiyle ABD-Çin gerilimi tırmanıyor.

ABD dün Çin'in Güney Çin Denizi'nde offshore kaynaklara dair tartışmalı hak iddialarını reddederken, Beijing bu adımı bölgede gerilimi artırdığı gerekçesiyle eleştirdi. ABD ve Çin arasında Güney Çin Denizi'ne dair yaşanan gerilim iki ülke arasındaki artan gerilimli ilişkiyi ortaya serdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklamasında Çin, Güney Çin Denizi'ndeki çıkarlarına dair herhangi bir tutarlı hukuki dayanak sunmadı ve yıllardır diğer Güneydoğu Asya sahil devletlerini sindirmeye çalışıyor dedi.

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Pompeo, "Şunu açıklığa kavuşturuyoruz: Beijing'in Güney Çin Denizi'nin çoğunu kapsayan offshore kaynaklara dair iddiaları ve bu kaynakları zorbalıkla kontrol etme çalışmaları tamamen yasadışı" ifadelerini kullandı.

ABD, uzun zamandır Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki genişlemeci bölgesel iddialarına karşı çıkıyor ve seyrüsefer serbestisi olduğunu göstermeye çalışarak stratejik su geçitlerine düzenli şekilde savaş gemileri gönderiyordu.

ABD'deki Çin Elçiliği bugün yaptığı açıklamada Washington'ın suçlamalarının "tamamen haksız" olduğunu ifade etti.

Çin, enerji kaynakları bakımından zengin ve yaklaşık her yıl 3 trilyon dolar değerinde ticaretin geçiş noktası olan Güney Çin Denizi'nin yüzde 90'ı üzerinde hak iddia ediyor, ayrıca Brunei, Malezya, Philippines, Tayvan ve Vietnam da bölgede iddiaları olan ülkeler arasında.

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