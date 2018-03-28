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ABD büyüme verisi beklentilerin üzerinde geldi

28.03.2018 - 16:17
ABD büyüme verisi beklentilerin üzerinde geldi

ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü. Piyasaların veriye ilişkin beklentisi yüzde 2,7 seviyesindeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2017’nin ekim-aralık dönemine ait nihai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını yüzde 2,5’ten yüzde 2,9’a revize etti. Piyasaların veriye ilişkin beklentisi yüzde 2,7 seviyesindeydi.

Beklentiyi geride bırakan büyümede, kişisel tüketim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon belirleyici rol oynadı. Harcamalardaki artış yüzde 3,8'den yüzde 4’e revize edilerek 2014’ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetti.

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Geçen yılın son çeyreğine ait enflasyon verilerinde ise revizyona gidilmedi. 4. çeyrek PCE fiyat endeksi yüzde 1,9 ve GSYH fiyat endeksi yüzde 2,3’de sabit bırakıldı

Ülke ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılında yüzde 2,3 büyüme kaydetti. Analistler, 2017’de bir önceki yıla kıyasla 0,8 puan hızlanan büyümenin, bu yıl yürürlüğe giren vergi indirimleriyle birlikte yüzde 3’e yaklaşacağına işaret ediyor.


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