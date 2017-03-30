ABD büyüme verisi açıklandı

ABD dördüncü çeyrekte yüzde 2.1 büyüdü.

ABD'de dördüncü çeyrek ekonomik büyümesi yüzde 2.1'e yukarı yönlü revize edilerek öncü verinin ve beklentilerin üzerinde açıklandı. Uzmanlar, ABD'de daha önce açıklanan verilere göre yüzde 1.9 olan dördüncü çeyrek ekonomik büyüme verisinin yüzde 2 olarak açıklanacağını tahmin ediyorlardı.

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ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.5 büyürken, böylelikle dördüncü çeyrekte bu büyüme yavaşlamış oldu. Fakat işgücü pazarının tam istihdama yaklaştığı şu sıralarda ekonomik büyümenin yavaşladığını gösteren veriler, ekonominin içinde bulunduğu sağlıklı durumu tam olarak yansıtamayabilir.

ABD ekonomisi 2016 yılının tamamında yüzde 1.6 büyüyerek 2011'den bu yana en zayıf büyümeyi gerçekleştirmişti. ABD ekonomisi 2015 yılında ise yüzde 2.6 büyümüştü.

ABD'de çekirdek PCE de nihai yüzde 1.3 olarak açıklanarak yüzde 1.2'lik beklentilerin üzerine çıktı.