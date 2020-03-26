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ABD büyüme rakamları açıklandı

26.03.2020 - 15:59 | Son Güncelleme :
ABD büyüme rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisinde 2019 yılı son çeyreğinde yıllıklandırılmış büyüme rakamı revize edilmeyerek yüzde 2.1 oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2019 yılının ekim-aralık dönemine ait üçüncü öncü gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,1 artış gösterdi ve piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti.

Geçen ay yayımlanan ikincil öncü veriler de GSYH'nin 2019'un 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,1 genişlediğini göstermişti. Ülke ekonomisi, geçen yılın 3'üncü çeyreğinde de yüzde 2,1'lik büyüme kaydetti.

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Üçüncü öncü veride, kişisel tüketim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon, federal hükümet harcamaları ve yabancıların sabit yatırımlarındaki aşağı yönlü revizyonla dengelendi.

Yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamalarındaki artış yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları da bu dönemde yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseltildi.

ABD ekonomisi, 2019 genelinde ise yüzde 2,3 büyüme gösterdi.


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