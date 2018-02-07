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ABD bir kez daha kapanmanın eşiğinde

07.02.2018 - 11:49

ABD'de 2018 mali yılının 5. geçici bütçesi Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı. Bütçenin bugün de Senato'da görüşülmesi bekleniyor. Yarın gece yarısına kadar yeni bütçe teklifi onaylamazsa 9 Şubat Cuma hükümet bir kez daha kapanacak.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların 9 Şubat Cuma günü itibarıyla kısmen “kapanmasını” önleyecek 6 haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı. Amerikan federal hükümetine 23 Mart 2018’e kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisinde 182'ye karşı 245 oyla kabul edildi.

2018 mali yılının 5. geçici bütçesi niteliğini taşıyan tasarıya, sadece 17 Demokrat üye destek verirken, 8 Cumhuriyetçi temsilci karşı çıktı.

SIRADAKİ DURAK SENATO

ABD Temsilciler Meclisinde Demokratların muhalefetine rağmen onaylanan tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

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Bütçe tasarısının Senatodan geçmesi için 60 “evet” oyu gerekiyor ancak 100 sandalyeli Senatoda 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor.

Bu nedenle, Senatodaki Cumhuriyetçiler ile Demokratların yaklaşık 2 hafta önce yaşananların tekrar etmemesi ve hükümetin bu yıl ikinci kez kapanmaması için geçici bütçe üzerinde anlaşması gerekiyor.

Taraflar arasındaki zorlu müzakerelerin ana konusu ise iki hafta önce olduğu gibi ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programı. Demokratlar DACA göçmenleri için vatandaşlık yolunu açacak bir düzenleme istiyor.

OYLAMANIN BUGÜN YAPILMASI BEKLENİYOR

Şu an itibarıyla tasarının Senatodan geçip geçmeyeceği belirsizliğini korurken, oylamanın bugün yapılması bekleniyor.

Kongrenin her iki kanadı, yarın gece yarısına kadar yeni bir bütçe teklifini onaylamazsa milyonlarca kamu çalışanı 9 Şubat Cuma gününden itibaren kurumları yeniden açılıncaya kadar işlerine gidemeyecek ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalacak. Bu, federal hükümetin ABD tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kapanışı olacak.

Bir önceki kapanma, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıldönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti.


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