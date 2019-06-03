ABD Başkanı Trump'tan Meksika'ya suçlama | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, "Meksika yıllardır ABD'yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor" değerlendirmesi yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda Meksika'yı ABD'yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakla suçladı. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, Meksika'nın ticari tutumunu eleştirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

İnsanlar yıllardır Meksika'yla görüşmemiz gerektiğini söylüyor. Sorun, Meksika'nın ABD'yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanması ve her zaman alıp karşılığında bir şey vermemesidir. Meksika'ya ülkemizin karteller, uyuşturucu baronları ve illegal göçmenler tarafından işgal edilmesini engeller ya da ABD'li şirketlerin sınırın güneyine kazandırdıklarını ek gümrük vergileriyle geri alırız.

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ABD yeterince acı çekti! Meksika ABD'ye sınır probleminin çözülmesi için bir delegasyon gönderiyor. Fakat problem şu ki Meksika 25 yıldır konuşuyor. Biz artık konuşmak istemiyoruz, aksiyon görmek istiyoruz. Meksika isterse sınır problemini bir günde çözebilir. Bu olmazsa, şirketlerimiz ülkemize geri dönecek.

ABD yönetimi, cuma günü 10 Haziran'dan itibaren Meksika'dan getirilen mallara uygulanan ek gümrük vergilerinin yüzde 5.0 artırılacağını duyurmuştu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada söz konusu sınır problemine bir çözüm bulunmaması durumunda ek gümrük vergilerinin 1 Ağustos'ta yüzde 15'e, 1 Eylül'de yüzde 20'ye ve 1 Ekim'de yüzde 25'e çıkarılacağı söylenmişti.