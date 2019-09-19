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ABD Başkanı Trump'tan Fed eleştirisi

19.09.2019 - 08:42
ABD Başkanı Trump'tan Fed eleştirisi | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, Fed'in eylül ayı toplantısından sonra Merkez Bankası'na ve Fed Başkanı Powell'a yönelik yeniden eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Fed'e ve Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Jay Powell ve Fed yine başarısız oldu. 'Cesaret yok,' mantık yok, vizyon yok! Berbat bir iletişimci” dedi.

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