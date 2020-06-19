ABD Başkanı Trump tehditlerine devam ediyor | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, Çin ile olan bağları koparma konusundaki tehditlerini yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile olan ilişkileri kesme konusundaki tehditlerini bir kez daha dile getirdi. Trump'ın açıklamaları, bir gün önce ABD'nin üst düzey diplomatlarının Beijing yönetimi ile görüşmelerinin ve ABD'li ticaret temsilcisinin ABD ve Çin ekonomilerinin ayrışmasını uygulanabilir bir seçenek olarak görmediğini söylemesinin ardından geldi.

Trump yaptığı açıklamada, "ABD, her koşulda kesinlikle Çin'den tamamen ayrışma konusundaki politika opsiyonunu devam ettirecektir" dedi.

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ABD'nin üst düzey bir Doğu Asya diplomatı, aylar sonra yüz yüze yapılan ilk üst düzey diplomatik görüşme sonrası ABD-Çin ilişkilerini "gergin" olarak niteledi.

ABD'nin ticaret temsilcisi Robert Lighthizer, çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi komitesine yaptığı açıklamada, "ABD ekonomisinin Çin ekonomisinden ayrıştırılabileceğini düşünüyor muyum? Hayır, bence bu yıllar önceki bir politika opsiyonuydu. Şu anda bunun mantıklı bir politika opsiyonu olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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