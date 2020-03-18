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ABD, Airbus uçaklarına gümrük vergisini artıracak

18.03.2020 - 10:11
ABD, Airbus uçaklarına gümrük vergisini artıracak | Ekonomi Haberleri

ABD'nin Airbus uçaklarına uygulanan gümrük vergisini artırması bekleniyor.

ABD'li ve Avrupalı yetkililer ABD'nin Airbus uçaklarına uyguladığı gümrük vergisinin yüzde 50 artırmasının beklendiğini açıkladı. Bu durum halihazırda Corona virüs salgını nedeniyle azalan bilet satışları yüzünden ciddi şekilde etkilenen ABD'li havayolu şirketlerine bir darbenin de ABD hükümetince vurulacağı anlamını taşıyor.

Avrupa'da üretilen Airbus uçaklarına uygulanan gümrük vergileri yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılması bekleniyor. ABD bu karar ile Avrupa Birliği'ni (AB) Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) hava yolu firmalarına devlet yardımı yapmasının kurallara uygun olmadığı kararına uymaya zorluyor.

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AB de WTO'nun emsal kararı ile ABD hükümetininin Boeing'e yardım yapmasının önüne geçmek için ABD menşeili ürünlere gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

Birçok AB yetkilisi G7 ülkelerinin küresel ekonomiyi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede işbirliği yapılması çağrısına rağmen ABD'nin kararında değişiklik olmayacağını beklediklerini belirtti.

Airbus sözcüsü Clay McConnel da Washington cephesinin karar değiştireceğine yönelik bir işaret bulunmadığını belirtirken ABD ve AB arasında on beş yılı aşkın süredir uygulanan devlet yardımları üzerindeki tartışmayı bitirecek bir anlaşmaya varmaya davet etti.

McConnel yaptığı açıklamada "Küresel KOVİD-19 salgını ve havacılık endüstrisine olan etksi bu tartışmanın rafa kaldırılmasını ve endüstrinin geleceği için sürdürülebilir bir çözüm bulmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.


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