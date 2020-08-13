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ABD 63 milyar dolar bütçe açığı verdi

13.08.2020 - 09:26
ABD 63 milyar dolar bütçe açığı verdi | Ekonomi Haberleri

ABD federal hükümetinin bütçe açığı temmuz ayında 63 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

Hazine Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayan ve 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının temmuz ayında federal hükümetin bütçe açığı 63 milyar dolara geriledi.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 119,6 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 193 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Bütçe açığı, haziranda ise 864 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Bütçe açığında temmuz ayında görülen düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vergi ödemelerinin nisan ayından temmuz ayına ertelenmesi ve bu ödemelerle hükümetin gelirlerinde görülen artış etkili oldu.

Bu dönemde hükümetin gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 124,3 artarak 563 milyar dolara yükselirken, harcamaları yüzde 68,7 artışla 626 milyar dolara çıktı.

Ülkede 2020 mali yılının 10'uncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı 2,8 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 866,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 10 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,3 artarak 5,6 trilyon dolara yükselirken, gelirler yüzde 1,3 azalışla 2,8 trilyon dolara geriledi.


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