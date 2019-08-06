ABD 25 yıl sonra Çin'i 'manipülatör' ilan etti | Ekonomi Haberleri

ABD, Çin'i 1994'den bu yana ilk kez kur manipülatörü ilan etti.

ABD Hazine Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Çin'in para birimi yuanı manipüle ettiği sonucuna vardığını belirtti. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu adım sonucunda Bakan Steven Mnuchin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile irtibata geçerek 'Çin'in son eylemlerinin yarattığı adil olmayan rekabet koşullarının ortadan kaldırılması' için adım atacak" denildi.

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