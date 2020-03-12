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ABD 235 milyar dolar bütçe açığı verdi

12.03.2020 - 08:59
ABD 235 milyar dolar bütçe açığı verdi | Ekonomi Haberleri

ABD federal hükümeti, şubat ayında 235 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının şubat ayında federal hükümetin bütçe açığı 235 milyar dolar oldu.

Söz konusu ayın bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 236 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

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Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 234 milyar dolar bütçe açığı vermişti.

Hükümetin şubat ayında bütçe açığının artmasında, harcamalarının 423 milyar dolara ulaşması etkili oldu. Bu dönemde hükümetin gelirleri ise 188 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ülkede, 2020 mali yılının beşinci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı ise 625 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu açık geçen yılın aynı döneminde 544 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.


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