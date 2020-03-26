‹ Önceki Haber Bakan Albayrak: Dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz Bakan Albayrak: Dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz Sonraki Haber › Fitch'ten ABD bankalarına uyarı Fitch'ten ABD bankalarına uyarı

ABD 2.2 trilyon dolarlık paketi onayladı

26.03.2020 - 09:53
ABD 2.2 trilyon dolarlık paketi onayladı | Ekonomi Haberleri

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında yapılan müzakereler sonucunda oylanan tasarı 96 senatörün tümünden destek gördü.

ABD Senatosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi için sunulan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketine onay verdi.

Günlerdir süren müzakere sürecinde içindeki bazı madddeler sebebiyle Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında gerginlik yaratan tasarı, bu kez oylamaya katılan 96 senatörün tümünden destek gördü.

ABD'nin en büyük ekonomik yardım paketi olarak tarihe geçen 880 sayfalık tasarının, en kısa sürede Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanarak imzalanması için Başkan Donald Trump'a gönderilmesi bekleniyor.

##$HABER_1460965$##

Tasarıda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedariğinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.

Buna göre, gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1200 dolar nakit yardım yapılması kararlaştırılırken, küçük ölçekli işletmelere ise 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılması ve öğrencilerin okul borçlarının 30 Eylül'e kadar ertelenmesi isteniyor.

Tasarıda ayrıca büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmaması, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemesi veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmaması için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması öngörülüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.349 Değişim: 0,32% Hacim : 2.456 Mio.TL Son veri saati : 11:14
Düşük 88.481 26.03.2020 Yüksek 89.627
Açılış: 88.960
6,4766 Değişim: 0,95%
Düşük 6,4061 26.03.2020 Yüksek 6,5056
Açılış: 6,4157
7,0850 Değişim: 1,44%
Düşük 6,9707 26.03.2020 Yüksek 7,1034
Açılış: 6,9847
334,73 Değişim: 0,29%
Düşük 322,05 26.03.2020 Yüksek 336,38
Açılış: 333,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.