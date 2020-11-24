‹ Önceki Haber Hazine 5,6 milyar lira borçlandı Hazine 5,6 milyar lira borçlandı Sonraki Haber › Alman sanayiciler üretimde yüzde 10 azalma bekliyor Alman sanayiciler üretimde yüzde 10 azalma bekliyor

AB, Moderna ile alım sözleşmesi yapacak

24.11.2020 - 16:00 | Son Güncelleme :
AB, Moderna ile alım sözleşmesi yapacak | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında Moderna firması ile alım sözleşmesi imzalayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Kovid-19 aşısı alımı için 6'ncı sözleşmenin ABD firması Moderna ile yapılacağını açıkladı.

Von der Leyen, "Kovid-19 aşı portföyümüzü güçlendirmek için yarın yeni bir aşı sözleşmesi onaylayacağımızı açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu sözleşme, Moderna tarafından üretilen aşıdan 160 milyon doz satın almamızı sağlayacak." diye konuştu.

Salgının sona ermesinde aşıların önemine dikkati çeken Von der Leyen, güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanması halinde AB üyesi bütün ülkelerin aşıyı aynı koşullarda temin edebileceğini söyledi.

##$HABER_1465641$##

Von der Leyen, bir aşı üreticisi ile daha sözleşme görüşmeleri yaptıklarını belirterek, "Avrupalıların geliştirme aşamasında olan en umut verici aşılara erişimini sağlamak için dünyadaki en kapsamlı Kovid-19 aşı portföylerinden birini kuruyoruz." dedi.

AB daha önce de AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı. Moderna ile yapılan 160 milyon dozluk anlaşmanın ardından AB'nin bugüne kadarki sözleşmelerle 1 milyar 965 milyon dozluk aşı alım imkanı doğmuş oldu. Öte yandan, AB aşıların fiyatlarına ilişkin bilgileri ticari gerekçelerle paylaşmıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 1,28% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8709 Değişim: -1,02%
Düşük 7,8461 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,3934 Değişim: -0,93%
Düşük 9,3511 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
458,04 Değişim: -0,85%
Düşük 457,40 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.