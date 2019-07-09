‹ Önceki Haber Deutsche Bank hisseleri sert düştü Deutsche Bank hisseleri sert düştü Sonraki Haber › "Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli" "Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli"

AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek

09.07.2019 - 16:02
AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanları, Avrupa Merkez Bankası başkan adayı Lagarde'a destek verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. AB Konseyi, maliye bakanlarının Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkan adaylığına destek verdiklerini açıkladı.

Lagarde'ın atanmasında ECB Yönetim Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda (AP) görüşlerin alınacağı danışma sürecine geçildiği belirtilen açıklamada, AB Konseyi'nin, ECB başkan atamasını ekim ayında gerçekleştireceği kaydedildi.

##$HABER_1456112$##

AB üyesi ülke liderleri, geçen hafta, ECB Başkanlığı görevi 31 Ekim'de sona erecek Mario Draghi'nin yerine Lagarde’ın getirilmesi konusunda uzlaşmıştı.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB Başkanı olarak atanınca bu görevi de üstlenen ilk kadın olacak. Fransız kökenli avukat ve iş kadını olan 63 yaşındaki Lagarde, daha önce Fransa'da Maliye Bakanlığı yapmıştı. 


‹ Önceki Haber Deutsche Bank hisseleri sert düştü Deutsche Bank hisseleri sert düştü Sonraki Haber › "Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli" "Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.811 Değişim: -1,91% Hacim : 7.821 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.784 09.07.2019 Yüksek 99.115
Açılış: 98.725
5,7328 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7314 10.07.2019 Yüksek 5,7380
Açılış: 5,7337
6,4290 Değişim: 0,00%
Düşük 6,4198 10.07.2019 Yüksek 6,4354
Açılış: 6,4293
257,42 Değişim: -0,10%
Düşük 257,39 10.07.2019 Yüksek 257,95
Açılış: 257,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.