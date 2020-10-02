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AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı

02.10.2020 - 12:22
AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, üyesi ülkelerin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren AB Konseyi toplantısının ikinci gün oturumları başladı.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumlarında tek pazar, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm gibi konular ele alınacak.

Liderler, temmuz ayında üzerinde uzlaştıkları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programının detaylarını görüşecek.

AB ekonomisinin çevre dostu bir hal almasını ve dijital dönüşümü içeren planları değerlendirecek liderler, tek pazarın güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi ile buna yönelik sanayi politikalarını tartışacak.

Liderler, özellikle tek pazarın tam anlamıyla işler hale getirilmesini, AB sanayi politikasının küresel alanda daha rekabetçi olmasını ve stratejik ekonomik bağımsızlık hedefini ele alacak.

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AB ülkeleri, salgınla birlikte özellikle temel ilaçların ham maddelerini, ilaç ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu bazı ürünleri bulmakta güçlük çekmişti. Buna yönelik atılacak adımlar belirlenecek.

Toplantının son bölümünde liderler, AB ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde son durumu görüşecek.

Liderlerin, İngiltere'de hazırlanan Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini değiştirecek tasarıya ilişkin görüşlerini ve sürecin nasıl ilerleyeceğini de tartışması bekleniyor.


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