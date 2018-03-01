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AB Konseyi Başkanı Tusk'tan 'Brexit' açıklaması

01.03.2018 - 14:42

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Üye ülkeler, önümüzdeki günlerde dün yayımlanan ayrılık anlaşması taslağını tartışacak. Tüm AB üyesi ülkelerin, taslak belgenin temel maddelerini kabul edeceklerine kesinlikle eminim" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye 27 ülkenin AB tarafından hazırlanan Brexit ayrılık anlaşması taslağını kabul edeceklerine "kesinlikle emin" olduğunu söyledi. Tusk, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) tarafından Brüksel'de düzenlenen programda konuştu.

Tusk, AB'nin hazırladığı Brexit müzakerelerine tarafların yapacağı ayrılık anlaşması taslağını değerlendirirken, "Üye ülkeler, önümüzdeki günlerde dün yayımlanan ayrılık anlaşması taslağını tartışacak. Tüm  AB üyesi ülkelerin, taslak belgenin temel maddelerini kabul edeceklerine kesinlikle eminim." ifadelerini kullandı.

AB kurumları ve 27 üye ülkenin AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'e tam destek verdiğini belirten Tusk, Brexit müzakerelerinde Londra'nın, kırmızı çizgilerini kesin olarak belirlediğini, İngiltere'nin Gümrük Birliği ve Tek Pazar'a dahil olmak istemediğini söyledi.

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Tusk, söz konusu kırmızı çizgilerin isteksizce farkında olduklarını ifade ederek, "Bu kırmızı çizgilere ve sonuçlarına ciddi yaklaşmalıyız. Bu şekilde Brexit, İrlanda adasında somut bir sınır gibi olumsuz bir sonuç ortaya çıkartabilir. AB, bu senaryoyu engellemek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bu aşamada başka bir çözüm bulunmaması halinde fazla seçenek olmadığını vurgulayan Tusk, Londra'dan İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında sınır uygulamasına yol açmayacak öneriler beklediklerini kaydetti.

Brexit'in sonucu olarak Gümrük Birliği ve Tek Piyasa dışındaki seçeneklerin "sürtünmesiz" bir biçimde ticaretin devamına engel olacağını belirten Tusk, gün içerisinde İngiltere'ye giderek resmi temaslarda bulunacağını anımsattı.

AB, Brexit sürecinde ayrılık anlaşması taslağını dün yayımlamıştı. Taslağa göre, İngiltere'nin ayrılması sonrası Kuzey İrlanda da dahil İrlanda'nın tamamının AB ile sınır kontrollerinin yapılmadığı ve malların serbestçe dolaşabildiği bir bölge olması istenmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise AB'nin taslağının kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. 


Etiketler

  • Avrupa Birliği
  • Donald Tusk
  • Brexit müzakereleri
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