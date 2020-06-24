‹ Önceki Haber İtalya'dan Fiat'a garanti İtalya'dan Fiat'a garanti Sonraki Haber › Elektrik üretimi nisan ayında geriledi Elektrik üretimi nisan ayında geriledi

AB Komisyonu 2021 bütçe taslağı teklifini açıkladı

24.06.2020 - 16:22
AB Komisyonu 2021 bütçe taslağı teklifini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu, 2021 yılı bütçesinin 166,7 milyar Euro olmasını teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılı bütçe taslağı teklifine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, AB'nin 2021 yılı bütçesinin toplam boyutu 166,7 milyar Euro olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütçeye entegre biçimde kurtarma fonu kurulacak. Fonla, AB üyesi ülkelere 211 milyar Euro hibe ve 133 milyar Euro da kredi verilecek.

Bütçenin 55,2 milyar Euro'luk kısmı Ortak Tarım Politikası'na (CAP), 47,2 milyar Euro da bölgesel kalkınma amaçlı uyum programlarına aktarılacak.

##$HABER_1462851$##

Sürdürülebilir altyapı yatırımlarını desteklemek için yaklaşık 10 milyar Euro, iklim hedeflerine uyum için 9,5 milyar Euro, araştırma ve geliştirme programlarına 17,3 milyar Euro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar Euro, yeni sağlık programına 1,2 milyar Euro, insani yardımlara 2,8 milyar Euro, komşuluk, kalkınma ve uluslararası iş birliğine de 15,4 milyar Euro bütçeden kaynak sağlanacak.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin liderleri, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere 17-18 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek.

AB BÜTÇESİ HAKKINDA

AB bütçesi, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
114.449 Değişim: -0,77% Hacim : 20.661 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 114.333 24.06.2020 Yüksek 115.627
Açılış: 115.369
6,8518 Değişim: 0,09%
Düşük 6,8413 24.06.2020 Yüksek 6,8609
Açılış: 6,8456
7,7294 Değişim: -0,27%
Düşük 7,7165 24.06.2020 Yüksek 7,7652
Açılış: 7,7504
388,97 Değişim: -0,08%
Düşük 388,25 24.06.2020 Yüksek 392,40
Açılış: 389,28
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.