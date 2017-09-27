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808 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleşti

27.09.2017 - 14:30

Türkiye'ye temmuz ayında 808 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin doğrudan yatırım istatistiklerini paylaştı. Temmuz ayında 808 milyon dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, 2017 Temmuz ayında 404 milyon dolar oldu.

404 milyon dolar olan nakit sermaye girişinin 327 milyon dolarlık bölümü Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kaynaklı gerçekleşirken, aynı dönemde net doğrudan uluslararası yatırım girişi 5,7 milyar dolar oldu.

Bakanlık verilerine göre, uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2017 yılında toplam 4,5 milyar dolara ulaştı.

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Ocak-Temmuz 2017 dönemini kapsayan 4,5 milyar dolarlık yatırım girişinin 1,4 milyar doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen, 950 milyon doları enerji sektöründen ve 745 milyon doları imalat sektöründen geldi. Nakit sermaye girişinin yüzde 78’i AB ülkeleri kaynaklı oldu.

Temmuzda 328 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 9 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. İlk 8 ayda ise 2 bin 782 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 103 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki yapıldı.

2017 yılının tamamında 2 bin 885 adet uluslararası sermayeli şirket, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile inşaat sektörlerinde faaliyette bulunuyor. Aynı dönem kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 68 adet uluslararası sermayeli şirket, şuve kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti.


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