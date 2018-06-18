‹ Önceki Haber Piyasalar bu ihaleleri takip edecek Piyasalar bu ihaleleri takip edecek Sonraki Haber › Petrol fiyatı 72 doların üzerinde Petrol fiyatı 72 doların üzerinde

713 yatırım teşvik belgesi verildi

18.06.2018 - 09:24
713 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca mayıs ayında 713 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Mayıs 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mayısta 713 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

AA'nın haberine göre; belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 11 milyar 478 milyon 80 bin 179 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 205 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

##$HABER_1446834$##

Öte yandan bu dönemde, sabit yatırım tutarı 472 milyon 77 bin 119 lira olan ve 4 bin 143 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 67 yatırım teşvik belgesi iptal edildi


‹ Önceki Haber Piyasalar bu ihaleleri takip edecek Piyasalar bu ihaleleri takip edecek Sonraki Haber › Petrol fiyatı 72 doların üzerinde Petrol fiyatı 72 doların üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.043 Değişim: -1,58% Hacim : 4.825 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.721 18.06.2018 Yüksek 94.236
Açılış: 94.236
4,7087 Değişim: 0,09%
Düşük 4,7019 19.06.2018 Yüksek 4,7127
Açılış: 4,7044
5,4804 Değişim: 0,19%
Düşük 5,4654 19.06.2018 Yüksek 5,4846
Açılış: 5,4699
194,03 Değişim: 0,34%
Düşük 193,31 19.06.2018 Yüksek 194,19
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.