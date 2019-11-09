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70 milyar dolar hedefine ‘spor’ desteği

09.11.2019 - 14:34
70 milyar dolar hedefine ‘spor’ desteği | Ekonomi Haberleri

Türkiye turizmine yeni kapı spor turizmi ile açılacak.

Dünyada 600 milyar dolarlık bir hacme sahip olan spor turizmindeki payını artırmak isteyen Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın önderliğinde yola çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023 stratejisi çerçevesinde belirlenen 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefine katkı sunmak için spor turizminin tüm paydaşlarını Antalya’da Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nda topluyor.

10-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştay kapsamında Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar doları bulan ve ağırlığı futbol ve golfun oluşturduğu Türk spor turizmi gelirinin geliştirilmesi için spor turizminin ekonomisi ve küresel boyutları masaya yatırılacak. Çalıştay’a, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları, acente ve konaklama sektörü temsilcileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan alanında uzman kişiler katılacak. 4 gün sürecek Çalıştay’da, Türkiye’nin spor turizmine ilişkin tüm hususlar değerlendirilerek sonraki süreçlere rehberlik edecek bir eylem planı hazırlanacak. Parolası ‘Sporda Marka Ülke Türkiye’ olarak belirlenen Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nın kapanış konuşmasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.

‘TURİZMDE SEZON UZASIN’ ÖNERİSİ

MHP, turizm gelirinin artırılması için turizm sezonunun uzatılmasını önerdi. Bunun için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını da öneren MHP, sağlık, doğa ve macera ile spor turizminin geliştirilmesini istedi.


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