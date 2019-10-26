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7 milyar liralık vergi paketi

26.10.2019 - 09:32
7 milyar liralık vergi paketi | Ekonomi Haberleri

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu paketten 6-7 milyar liralık gelir bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre; AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz imzası ile Meclis’e verilen Teklifte yer alan, değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan mülklerden “Değerli Konut Vergisi” alınması düzenlemesinden yaklaşık 100 bin konutun etkileneceği, bu konutların 80 bininin İstanbul’da olduğu öğrenildi. Meclis’e sunulan teklifte yer alan yüksek gelirli kişilere vergi artışından ise yaklaşık 50 bin kişinin etkileneceği ifade ediliyor.

100 BİN KIYMETLİ VERGİ

Teklif ile bina vergi değeri ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutlara “değerli konut vergisi” getiriliyor. Edinilen bilgiye göre, kademeli olarak uygulanacak vergi, yaklaşık 100 bin konutu kapsayacak. Bu konutların yaklaşık 80 bini ise İstanbul’da. Teklifte, değeri 5 milyon lira ile 7.5 milyon lira arasındaki konutlardan yıllık binde 3; 7.5 ile 10 milyon lira arasındaki konutlardan binde 6; 10 milyon liranın üzerindeki konutlardan da binde 10 vergi alınacağı yer alıyor.

Teklifte yüksek gelir elde edenlerin daha fazla vergi vermesi de hedefleniyor. Yaklaşık 50 bin kişinin yüksek gelirli olduğu ve bu vergiden etkileneceği belirtiliyor. Dijital vergiden elde edilecek gelirin ilk etapta 1 milyonu geçmeyeceği dile getiriliyor.

SPOR VERGİSİ ŞİKÂYETi

Yüksek gelir vergisine çok fazla itirazın olmadığı, en çok itirazın ise spor kulüplerinden geldiği bilgisi verildi. Spor kulüplerinin, özellikle yurt dışından sporcu transferi ücretlerinde büyük artış olacağı ve bunun da borç yüklerini arttıracağı için itiraz ettikleri belirtiliyor.


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