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7 ayda 1.1 milyon gayrimenkul satıldı

07.09.2019 - 11:44
7 ayda 1.1 milyon gayrimenkul satıldı | Ekonomi Haberleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde 7 ayda bir milyon 99 bin 430 adet gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira tapu harcı elde edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, yılın 7 ayında Türkiye genelinde bir milyon 99 bin 430 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Bu sürede 1,1 milyon gayrimenkulün satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 5 milyon 338 bin işlem gerçekleştirildi.

Tapu dairelerinde geçen yıl 8 milyon 896 bin, 2017'de 8 milyon 391 bin, 2016'da 8 milyon 278 bin, 2015'te de 7 milyon 710 bin işlem yapılmıştı.

Yedi ayda gerçekleşen 1,1 milyon satıştan elde edilen harç geliri 4 milyar 465 milyon lira olarak gerçekleşirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 4 milyar 779 milyon lira oldu. Tapudan elde edilen harç geliri 2018'de 11 milyar 291 milyon lira, 2017'de 10,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Tapuda satışı gerçekleştirilen 1,1 adet gayrimenkul için 171 milyar 306 milyon 628 bin lira değer ibraz edilirken, tapu başına ödenen ortalama rakamın 156 bin lira olduğu gözlendi. Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2018'de 136,4 bin lira, 2017'de 120,8 bin lira, 2016'da 105,4 bin lira, 2015'te 99,2 bin lira, 2014'te 89,1 bin 100 lira, 2013'te 80,9 bin lira şeklindeydi.


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