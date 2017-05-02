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686 firma yatırım teşvik belgesi aldı

02.05.2017 - 09:35

Mart ayında 686 firmaya çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verildi.

Resmi Gazete'nin 29 Nisan tarihli sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre, tarım sektöründe 19, madencilik sektöründe 15, imalat sektöründe 223, enerji sektöründe 227, hizmet sektöründe 202 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

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Mart ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 9.42 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 895 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 19,063 olarak belirlendi.


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