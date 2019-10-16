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651 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

16.10.2019 - 09:30
651 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi | Ekonomi Haberleri

Dahilde işleme rejimi kapsamında eylül ayında 651 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının eylül ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, eylülde 651 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 7 yurt içi satış ve teslim belgesi, 104 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 22 olarak gerçekleşti.


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