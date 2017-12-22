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639 proje yatırım teşvik belgesi aldı

22.12.2017 - 09:44

Kasım ayında 639 kuruluş ve proje çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre; tarım sektöründe 36, madencilik sektöründe 10, imalat sektöründe 305, enerji sektöründe 105, hizmet sektöründe 183 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

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Kasım ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların sabit yatırım tutarları 84.8 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 5.3 milyar dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 25,590 olarak belirlendi.

Ekim ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 9.36 milyar lira olmuştu.

Teşvik listesinde Kasım ayında 639 proje arasındaki en yüksek sabit yatırım tutarı 76 milyar TL ile Akkuyu Nükleer Santrali Projesi'nde.


Etiketler

  • sektörel dağılım
  • teşvik belgeleri
  • vergi istisnaları
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