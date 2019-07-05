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6 ayda 95 milyon yolcu taşındı

05.07.2019 - 12:28
6 ayda 95 milyon yolcu taşındı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-haziran döneminde 94 milyon 812 bin 482'yi buldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayı ve yılın ilk 6 ayına ilişkin hava yolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziranda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 73 bin 487, dış hatlarda 73 bin 476 olarak gerçekleşti. Aynı ayda üst geçiş trafiği 41 bin 190 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 188 bin 153'e ulaştı.

Haziran ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 80 bin 111, dış hat yolcu trafiği 11 milyon 504 bin 383 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 20 milyon 606 bin 926 olarak gerçekleşti.

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Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği haziran ayı itibarıyla iç hatlarda 70 bin 131 tona, dış hatlarda 186 bin 975 tona, toplamda ise 257 bin 106 tona ulaştı.

UÇAK TRAFİĞİ ARTTI

Ocak-haziran döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 403 bin 396, dış hatlarda 309 bin 615 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği 227 bin 897 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 940 bin 908 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 49 milyon 465 bin 315, dış hat yolcu trafiği 45 milyon 202 bin 855 oldu. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 94 milyon 812 bin 482 oldu.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 376 bin 891 tona, dış hatlarda 1 milyon 155 bin 469 tona, toplamda da 1 milyon 532 bin 360 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TRAFİK

İstanbul Havalimanı'nda haziranda 38 bin 1 uçağa ve 5 milyon 984 bin 245 yolcuya hizmet verildi.

Ocak-haziran döneminde ise bu havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 27 bin 889, dış hatlarda 75 bin 778, toplamda da 103 bin 667 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 4 milyon 160 bin 247, dış hatlarda 11 milyon 782 bin 585 olmak üzere, toplamda 15 milyon 942 bin 832'ye ulaştı.

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 9 milyon 873 bin 138, dış hatlarda ise 13 milyon 93 bin 271 oldu. Turizme yönelik havalimanlarında uçak trafiği ise iç hatlarda 75 bin 956, dış hatlarda ise 79 bin 833 olarak gerçekleşti. 

 


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