Eylül ayında 564 firmaya çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verildi.

Eylül ayında 564 kuruluş yatırım teşvik belgesi aldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre, tarım sektöründe 28, madencilik sektöründe 17, imalat sektöründe 205, enerji sektöründe 166, hizmet sektöründe 148 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

Eylül ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 5.80 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 549 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 15,909 olarak belirlendi.