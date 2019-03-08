500 liraya özel sağlık olur mu? | Ekonomi Haberleri

Yılda 500 lira, ayda da 41 lira ödeyerek, özel sağlık sigortası yaptırabilir misiniz?

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bu günkü yazısı...

Yaptırabilirsiniz; adı da tamamlayıcı sağlık. Özellikle geçen senenin sonundan itibaren sağlık sigortasındaki fiyat artışından –ki, hem maliyet artışından hem de sağlık enflasyonunun yüksekliğinden dolayı bildiğimiz klasik sağlık sigortalarının fiyatları yüzde 20-3 arasında arttı- şikayet edenlere tamamlayıcı sağlık sigortasına geçmelerini tavsiye ediyorum. Hele de büyük şehirlerde özel hastanelerin yoğun olduğu bölgelerde oturanlar için şiddetle tavsiye ediyorum. Anadolu’da zaten sorun yok; tüm özel hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olduğundan tamamlayıcı sağlık hepsinde geçiyor.

Nitekim son bir-iki yıldır da bu sigortaya talep artıyor. Tamamlayıcı sigorta yaptıranların sayısı bir milyonu geçmiş durumda. Öyle ki, büyük şirketler bile çalışanına yıllardır hak olarak verdiği sağlık sigortası paketlerini değiştirip tamamlayıcı sigortaya geçmeye başladı. İşin ilginci Anadolu’daki illerdeki vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Geçenlerde bir sigorta şirketinin yöneticisi ile konuşuyorum, Van’da, tamamlayıcı sağlık poliçesi için yoğun talep aldıklarını söyleyip, şaşkınlığını ifade ediyor.

AİLE ÜYELERİ DE YARARLANABİLİR

Peki, nedir tamamlayıcı sağlık sigortası? Sigorta, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde kullanılıyor ki, artık SGK ile anlaşması olmayan hastane sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Büyük şehirlerin dışında ise tüm hastaneler SGK ile anlaşmalı. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için tek şart, sigortalı olmak gerekiyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu; yani, sosyal güvenlik kapsamında olanlar yaptırabiliyor. Bu kişiler, bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları için de ayrı prim ödeyerek sigorta yaptırabilir. Yaş sınırı var mı? Bazı okuyucular soruyor, ‘75 yaşındayım, tamamlayıcı sağlık yaptırabilir miyim?’ diye. Sınır var; 65 yaş.

Gelelim, tamamlayıcı sigortanın nasıl kullanılacağına. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini sigorta karşılıyor. Bir anlamda SGK’nın sizin için ödediğinin üzerine tamamlıyor ki, adı da bu nedenle tamamlayıcı sağlık. Örneğin, rahatsızlandınız ve tedavi için semtinizdeki SGK ile anlaşmalı özel hastaneye gittiniz. Kontrolleriniz, tetkikleriniz yapıldı hastane, 700 lira fatura çıkardı. SGK da bunun 400 lirasını karşıladı. Tamamlayıcı sağlık sigortasınız varsa kalan 300 lirasını sigorta karşılayacak, hastaneden para ödemeden çıkacaksınız. Sigorta; tüm ameliyatları, suni uzuv operasyonlarını, evde bakım hizmetlerini, hatta belli şartlarda doğumu bile kapsıyor. Daha açık bir anlatımla; özel sağlık sigortasının kapsamı neyse, tamamlayıcı sağlığın da kapsamı aynı. Tek fark birinde tüm hastanelere gidebilirsiniz, tamamlayıcıda sadece SGK ile anlaşmalı hastanelere gidebilirsiniz.

ÜÇ KİŞİLİK AİLE İÇİN 2.500 LİRA

Peki, aralarında büyük fark yoksa neden fiyatı daha uygun? Sağlık giderinin bir kısmını SGK karşılıyor, sadece üzerine sigorta tamamlıyor da ondan. Özel sağlık sigortasında tüm tedavi giderini sigorta şirketi ödediğinden, fiyatı daha pahalı. Yukarıdaki örnekten gidersek, özel sağlıkta 700 liralık faturanın tamamını sigorta şirketi öderken, tamamlayıcı sağlıkta sigorta şirketinin kasasından sadece 300 lira çıkıyor.

Hazır lafı açılmışken fiyat konusunda biraz daha bilgi vereyim. Özellikle son bir yıl içinde emeklilik şirketlerinin de tamamlayıcı sağlık sigortası satmaya başlaması ile piyasada rekabet arttı. Tabi bu da vatandaşa yaradı. Bugün 35 yaşındaysanız ve sadece yatarak tedaviler için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırsanız, ortalama fiyat 500 lira. Biraz araştırma yaparsanız 350 liraya da yaptırabilirsiniz. Bu rakam büyük şehirler için geçerli. Diğer illerde fiyat 200 liralara kadar düşüyor. Altını çiziyorum, bu fiyat sadece yatarak tedavi teminatı almanız halinde geçerli. Buna bir de ayakta tedaviyi eklerseniz fiyat, 1.000-1.300 lira arasında değişiyor. Yine biraz araştırma yaparsanız, rekabetten istifade edip, 900 liraya da sağlık poliçe yaptırabilirsiniz. Kaba bir hesapla, üç kişilik bir ailenin tamamlayıcı sağlık sigortası primi yatarak ve ayakta tedavi dahil 2.000-2.500 lirayı geçmez.