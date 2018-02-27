Kaleseramik Genel Müdürü Gedik, "Yatırımlarımız bugüne kadar 1,5 milyar doları aştı. 2018'de de 40-50 milyon lirayı aşan yatırımımız olacak" şeklinde açıklama yaptı.

Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, yatırımlarının bugüne kadar 1,5 milyar doları aştığını belirterek, 2018'de de 40-50 milyon lirayı aşan yatırımları olacağını bildirdi. Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seramiği konvansiyonel kullanım alanlarının dışına çıkardıklarını, lüks yatlar, mutfak ve banyo mobilyaları, hatta ameliyathanelerde bile kullanılabilecek özel seramikler ürettiklerini söyledi.

Son geliştirdikleri "Kaleblue" ürününün su sızdırmazlığıyla ilgili çok farklı çözümler getireceğini belirten Gedik, ürünün ön tanıtımını İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda (UNICERA) yapacaklarını bildirdi.

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Ürün çeşitliliğini artıracak teknolojileri kullandıklarını anlatan Gedik, yoğun olarak kullanılan seramik alanlarda, yüzeydeki aşınmayı sona erdiren, "farklı sonsuz yüzey" seçeneği sunan Kalestone'u geliştirdiklerini, ürünün doğal taş görünümünde olduğunu ancak hafifliği, üstün dayanıklılığı ve modüler boyutlarıyla doğal taştan çok daha üstün teknik özellikleri bulunduğunu bildirdi.

"2017'DE BÜTÇELERİMİZİ HEDEFLEDİĞİMİZ MİKTAR VE CİROLAR SEVİYESİNDE GEÇİRDİK"

Okan Gedik, 2017'nin her sektör için kolay bir yıl olmadığını ancak temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını, sektörü desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Olumlu duruşlarını bozmadan ilerlemeyi tercih ettiklerini belirten Gedik, "2017 yılında bütçelerimizi hedeflediğimiz miktarlar ve cirolar seviyesinde geçirdik. İstediğimiz ölçeklerde üretim yaptık, satış gerçekleştirdik. Piyasada uzayan vadeler, tahsilatlar herkesin genel konusu ama şu an şikayetçi değiliz." diye konuştu.

Gedik, sektörün rakamlarına bakıldığında, sektördeki oyuncuların gelişim gösterdiğini, 2016'ya göre sektörde bir büyüme trendi olduğunu söyledi.

Şirket olarak hedefledikleri büyümeyi tutturduklarını, yüzde 4 civarında bir büyüme ve ihracat hedefleri olduğunu, bunları yakaladıklarını aktaran Gedik, 100'ü aşan ülkede 400 noktada satış yaptıklarını anlattı.

Gedik, "Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 30'unu yurt dışı pazarlara satıyoruz. Bu 1962'lerde başlayan bir ihracatın devamı... İhracat açısından köklü bir geleneğimiz var. Bununla da yetinmiyoruz. Bazı bölgelerde markalaşma ve kendi kanalımızı oluşturma imkanlarını görüyoruz." şeklinde konuştu. Pakistan'da 5 tane mağaza açtıklarını belirten Gedik, şunları kaydetti:

"yatırım yaptığımız ülkelerde satışlarımızın arttığını görüyoruz. dubai'de önemli bir yatırımımız var. Bölgenin en büyük ve seçkin showroomlarından bir tanesini hayata geçirdik. 2018'in ilk 6 ayı içerisinde bunun açılışını gerçekleştirme planımız var. Fas Kazablanka'da yine güzel bir showroomumuz var.

Batıda da özellikle Amerika, İngiltere ve Fransa'da ciddi satışlarımız ve networkumuz var. Bunun dışında Türkiye'den seramiğin kalbi İtalya'ya yatırım yapan ilk firmayız. Hatta bu konuda İtalya'ya yatırım yapan ilk yabancı firmayız denebilir. İtalyanlar bu konuda muhafazakarlar... Dışarıdan pek oyuncu kabul eden bir yapıları yok. Ama Kale'nin itibarlı ismiyle beraber orada ciddi bir yatırım yapmışız. Hala da varlığımızı devam ettiriyoruz. Orada önemli bir satış ofisimiz ve tasarım merkezimiz var. Özellikle teknolojik ve tasarımla ilgili gelişmeleri, İtalya'daki ofisimiz vasıtasıyla anında izleyebilme ve takip edebilme, tüm ürünlerimize uygulayabilme yeteneğine sahibiz. 30 bin dönümün üzerinde bir yerde önemli bir lojistik merkezimiz var. Kutuya indirgenmiş 10-20 metrekarelik bir seramik ihtiyacını bile bütün kıta Avrupa'sına gönderebilme esnekliğimiz sahibiz. Bizim için İtalya operasyonu çok önemli, başarıyla da götüreceğiz."

Gedik, yurt dışında faaliyet gösteren Türk müteahhitlik şirketleriyle sıkı iş birliği yaptıklarını, Türk müteahhitlerin Kaleseramik ürünlerine öncelik verdiğini söyledi.

"HEM KAPASİTE HEM TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ YENİ YATIRIM PLANLARIMIZ VAR"

Kaleseramik Genel Müdürü Gedik, Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur'un başlattığı yatırımların hem sektörü geliştirdiğini hem de istihdam yarattığını ifade etti. Ciddi yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirten Gedik, şunları kaydetti:

"2016 ve 2017'de tamamladığımız yatırımlar var. 2016'da 100 milyon liralık granit yatırımı, 2017'de yine sinterflex cephe kaplama sisteminin 35 milyon liralık ikinci yatırımı tamamlanmış durumda. Yatırımlarımız bugüne kadar 1,5 milyar doları aştı. 2018'de de yatırım kalemleri açısından 40-50 milyon lirayı aşan yatırımımız olacak. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2019 da bizim için yatırım açısından önemli bir yıl olacak. Hem kapasite hem teknoloji ile ilgili yeni yatırım planlarımız var. Bu işi yapıyorsanız, vazgeçemeyeceğiniz yatırım-üretim döngüsünün içerisindesiniz."

Toplamda hizmet veren şirketlerle beraber 3 bin 600 kişilik çalışan kadroları bulunduğunu aktaran Gedik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğini olumlu değerlendirdiklerini söyledi. Yatırımlarının devam ettiği sürece bunların yeni istihdam alanları yaratacağını, 2019'da yapacakları yatırımların istihdamı destekler nitelikte olacağını vurgulayan Gedik, Endüstri 4.0'ın etkisini sektörde hissettiklerini ifade etti.

Gedik, devamla şunları kaydetti:

"Bence en önemli çözmemiz gereken konulardan bir tanesi de bu... Çünkü rekabet sizi teknolojik uygulamaları kullanmaya mecbur bırakıyor. Eğer bunu yapmazsanız da işiniz elinizden kayıp gidebilir. Dolayısıyla bu uygulamaları yapmanız fakat bunun sosyal açıdan problem yaratmaması için de çözümler üretmeniz gerekiyor. İkisini beraber düşünerek ilerleme, bizim en önemli ilkelerimizden ve değerlerimizden bir tanesi. Belki de iş hayatında bizi en çok zorlayacak konulardan bir tanesi da bu olacak. Bunları yapmak durumundayız, zorundayız. Teknolojiye direnmenin alemi yok. Çünkü başkaları yaparken biz yapmazsak, işimizi olması gerektiği gibi yürütme şansına sahip olamayız. Bunu yaparken sadece teknoloji, verimlilik ve maliyetleri değil, bunun sosyal etkilerini düşünmek ve çözümler üretmek için zihin yoruyoruz." Geliştirdikleri ürünlerde yüksek teknoloji kullandıklarını vurgulayan Gedik, geliştirdikleri yeni teknolojik ürünlerin, yeni iş alanları oluşturduğunu ve istihdamı destekler hale geldiğini vurguladı.

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