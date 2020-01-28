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5 sigorta şirketine ceza kesildi

28.01.2020 - 15:49
5 sigorta şirketine ceza kesildi | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurumu, bazı sigorta şirketlerine Rekabetin Korunması'na ilişkin kanunun 4'üncü maddesi gereğince ceza kesti.

Rekabet Kurumu risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle Rekabet Korunması Kanunu'nun 4'üncü maddesini ihlal etmeleri nedeniyle 5 sigorta şirketine idari para cezası kesti.

8 şirket kurulun listesindeyken Allianz Sigorta A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş. ve Sompo Japan Sigorta A.Ş. ceza aldı. Aksigorta A.Ş., Axa Sigorta A.Ş. ve Zurich Sigorta A.Ş.'ye ise ceza uygulanmadı.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması şöyle:

Risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

23.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;  Allianz Sigorta A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş. ve Sompo Japan Sigorta A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine; Aksigorta A.Ş., Axa Sigorta A.Ş. ve Zurich Sigorta A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.


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