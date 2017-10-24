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5 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Cezası 427 lira...

24.10.2017 - 10:18

Cam filmin yasaklanmasının ardından trafikte denetimler başladı. Uygulama yaklaşık 5 milyon araç sahibini ilgilendiriyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, artık araçlarda cam filmi yasak. İETT otobüsleri, servis araçları, binek araçlarda camında film olan herkes söktürmek zorunda.

CEZASI 427 LİRA

Polis ekipleri denetimlerine başladı. Cezası ise 427 lira. Cam filmli araç kullananların sayısı 5 milyona yakın. Cam film söktürmenin bedeli ise 150 liradan başlıyor.

Uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli değil. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak.

CNN Türk'e konuşan Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı Serdar Bakırtaş, "Şu anda tüm tonları yasak. Cam filmi güneş gözlüğü gibidir. Bir çok faydası vardır sağlığa. Koyu tona biz de karşıyız. Ama açık ve orta ton için düzenlenmesi gerekiyor. Biran önce tekrar değerlendirmesi gerektiği görüşündeyiz" dedi. 


Etiketler

  • bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı
  • Cam filmli araç
  • Serdar Bakırtaş
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