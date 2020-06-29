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445 kalem ürüne ek vergi

29.06.2020 - 09:40
445 kalem ürüne ek vergi | Ekonomi Haberleri

Diş protezi, inci, emzik, klima, fırın, davlumbaz, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, tarım ve hasat makineleri, tekstil makineleri, emniyet kemerleri, yapışkanlar gibi 445 kalem ürünün ithalatına yüzde 2 ila 20’ye varan oranlarda ek vergi geldi.

Güneş panellerinde kullanılmak koşuluyla yansıtıcı filmlerin ithalat vergisi ise yüzde 10’a düşürüldü. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, “Yeni tip corona virüs (COVID-19) salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla sanayi sektörü kuruluşları ve firmalardan gelen talepler de dikkate alınarak bazı ithal ürünlerde ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi” denildi.

YÜZDE 30 VERGİ GELMİŞTİ

Karar çerçevesinde 1 Ekim’e kadar ithalatında yüzde 20’ye kadar ek vergi uygulanacak ürünlerden bazıları şöyle: “Protez dişler, akü aksamları, emniyet kemerleri, bobin telleri, kateterler, kanüller, termostatlar, kıymetli süs eşyaları, inciler, camlar, bebek emzikleri, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, tartı aletleri, tekstil makineleri, kullanılmış giyim eşyası, döküm ve kaynak makineleri, demir çelikten eviyeler ve lavabolar küvetler, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, yapışkanlar, termostat, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar ile bazı ürünler. 30 Eylül’den sonra ise bu ürünlerden alınacak ek vergi oranı 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.” Hükümet, nisan ve mayıs aylarında aldığı üç kararla da binlerce ürünün ithalatına yüzde 30’a varan oranlarda ek vergi getirmişti.


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