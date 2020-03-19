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4 otomobil devinden Corona virüs kararı

19.03.2020 - 13:11
4 otomobil devinden Corona virüs kararı | Ekonomi Haberleri

ABD merkezli Ford Motor Company, General Motors ve Fiat Chrysler, bu şirketlerde çalışan 150 bin işçiyi temsil eden sendikaların çağrısıyla, Covid-19 salgınına karşı ABD’deki fabrikalarını kapatacaklarını duyurdu.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, şirketlerin yaptıkları açıklamalara göre, Kanada ve Meksika’daki fabrikalar da kapatılacak.

Otomobil üreticilerinin Kuzey Amerika fabrikalarda Fiat Chrysler’in Jeep Wrangler, GM’nin Chevrolet Silverado kamyoneti ve Ford F serisi kamyon gibi en karlı kamyonlar ve spor araçlar üretiliyor.Sendika liderleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, otomobil üreticileri şirketlerden, fabrikaların daha az vardiya ve personel ile çalışmaya devam etmesini ve temizlik için daha fazla zaman ayırmasını istemişlerdi ve şirketler de Çarşamba günü bu talepleri kabul ettiğini açıklamışlardı.

Reuters'ın haberine göre de Hyundai Motor'un Çekya tesisi koronavirüs nedeniyle üretimi iki hafta boyunca askıya alacak.

Bir şirket sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hyundai Motor'un Çek fabrikasının koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'tan 3 Nisan'a kadar üretimi askıya alacağını söyledi. Tesis, Kona Electric spor aracı (SUV) gibi modeller üretiyor. 


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