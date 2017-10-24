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"4 firma kararı kurallara aykırı"

24.10.2017 - 16:17

TİM Başkanı Büyükekşi, Rusya'nın domates ihracatı için yalnızca 4 firmaya izin vermesinin kurallara aykırı olduğunu söyledi. Büyükekşi, söz konusu firmaların adlarını ve nasıl seçildiklerini bilmediğini de ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rusya'nın domates ihracatı için yalnızca 4 firmaya izin vermesini eleştirdi.

Büyükekşi, "Rusya'nın domates ihracatında sadece 4 firmaya izin vermesi son derece yanlış. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, 'bize ihracatçılardan çok büyük baskı var' diyor. Beni her gün bir firma arıyor. Binlerce firma var. Rusya izni 4 firmaya verirse diğer firmalar ne olacak?" dedi.

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Firmaların, bu koşulların kabul edilmesini istemediğini, mütekabiliyet gereği Rusya'dan buğday, mısır gibi ürünlerin ithalatına benzer şekilde 4 firma şartı getirilmesini önerdiğini belirten
Büyükekşi, "Biz geçmişte 35 milyar dolar ticaret hacmini yakalamışız. Şu andaki rakam 20 milyar doların altında. Böyle yaparak bir yere varamayız" diye konuştu.

Bu firmaların isimlerini ve neye göre belirlendiklerini bilmediğini söyleyen Büyükekşi, "Bu firmalar kimler bilmiyorum. Şartlar nasıl belirlendi bilmiyorum. Bu 4 firmanın 50 bin ton domatesi satması Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı. Aykırı bir şeyi kabul etmek de doğru değil. Türkiye'deki rekabete aykırı" ifadelerini kullandı.


Etiketler

  • Mehmet Büyükekşi
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  • domates ihracatı
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