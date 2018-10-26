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4 büyükten kâr açıklaması!

26.10.2018 - 11:09 | Son Güncelleme :
4 büyükten kâr açıklaması! | Ekonomi Haberleri

Garanti Bankası, Erdemir, Ford Otosan ve Tekfen Holding üçüncü çeyrek net kârını açıkladı.

Garanti Bankası'nın üçüncü çeyrek solo net kârı yaklaşık yüzde 7 artışla 1.67 milyar lira olurken, artan provizyonların da etkisiyle kâr çeyreksel bazda ise yüzde 12 düşüş kaydetti. Reuters anketine göre bankanın üçüncü çeyrekte 1.61 milyar lira net kâr açıklaması bekleniyordu.

Garanti Bankası'nın dün akşam KAP'a açıkladığı konsolide olmayan sonuçlarına göre, üçüncü çeyrekte net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 30 artışla 1.26 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Garanti Bankası'nın yaptığı yazılı açıklamada, konsolide finansal tablolara göre, aktif büyüklüğün 456.3 milyar TL'ye ulaştığı, nakdi ve gayri nakdi kredilerin 354.7 milyar TL'ye yükseldiği belirtilerek, özkaynak kârlılığının yüzde 17.5, aktif kârlılığının ise yüzde 2 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

ERDEMİR'İN KÂRI YÜZDE 69 ARTTI

Erdemir'in üçüncü çeyrek konsolide net kârı yüzde 69 artışla 1.34 milyar lira oldu.

Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği konsolide finansal sonuçlarına göre, üçüncü çeyrek hasılatı ise yüzde 78 artışla 7.79 milyar lira olarak gerçekleşti.

FORD OTOSAN'DAN 353.8 MİLYON TL KÂR

Ford Otosan üçüncü çeyrek net kârı yüzde 2.3 artışla 353.8 milyon lira oldu.

Ford Otosan'ın dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, üçüncü çeyrek hasıltaı ise yüzde 42 artışla 7.77 milyar lira olarak gerçekleşti.

TEKFEN HOLDİNG ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KÂRINI AÇIKLADI

Tekfen Holding'in üçüncü çeyrek net kârı yüzde 242 artışla 448 milyon lira oldu.

Tekfen'in dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrek hasılatı ise yüzde 89 artışla 3.26 milyar lira olarak gerçekleşti.

 


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